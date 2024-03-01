«Не до конца понимают»: Пушков отреагировал на слова Остина о России Пушков: заговоривший о войне с Россией Остин не понимает смысла сказанного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, «не до конца» понимает, о чем говорит, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины, но к политикам это точно не относится.

Но это явно не относится ни к Макрону с его якобы «выверенными и продуманными» заявлениями, ни к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам, ни к главе Минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО. Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят, — резюмировал сенатор.

Ранее Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей заявил, что поражение Украины приведет к войне между Россией и НАТО, поскольку российские власти «не остановятся» в случае успеха спецоперации. Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона необходима для безопасности как самих Соединенных Штатов, так и их союзников, отметил министр, а поражение Украины вызовет вопрос, можно ли считать Белый дом надежным партнером.

До этого советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек предположил, что полномасштабная война между НАТО и Россией в 2025 году невозможна. По его мнению, могут усилиться попытки дестабилизации границы с Евросоюзом и Альянсом.