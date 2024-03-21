«Не для сведения счетов»: Лантратова о черных списках блогеров Лантратова: черный список блогеров не должен стать средством для сведения счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Лантратова

Появление черного списка блогеров не должно стать инструментом для сведения счетов на поле инфобизнеса, заявила в комментарии NEWS.ru депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что у профессиональных организаций уже есть такие списки, но они не идентичны друг другу. По словам депутата, важно определить прозрачные критерии для внесения в этот список.

Самое главное — кто будет определять этот список. Потому что в инфобизнесе я знакома как минимум с тремя организациями, которых я уважаю, и которые борются с недобросоветсными инфобизнесменами. У каждых из них есть свой список, но этот список — он разный. Кто-то пересекается, а кто-то не пересекается. Важно, чтобы это не стало инструментом для сведения счетов, — говорит Лантратова.

При этом депутат отметила, что понимает необходимость этой инициативы. Точечные реакции на действия недобросовестных бизнесменов недостаточны и важно разработать системную защиту людей от мошенников в информационном бизнесе.

Люди говорят, что зашли в интернет, увидели [блогера] и верили, что этот человек профессионал, а оказалось: финансовые пирамиды, мошенничество и истории безумно страшные. Например, пришла семья, у которой ребенок болел онкологией, они собирали деньги для ребеночка. Пришли в организацию, им сказали: все получается, вот деньги на операцию, но нужно [выполнить ряд условий] … В итоге они потеряли и квартиру, и все имущество, и ребенка не спасли. Я как депутат не могу не реагировать на эту историю, но механизмов защиты от мошенников нет, — пояснила Лантратова.

Ранее сообщалось, что Общественная палата России сформирует черный список блогеров, которые имеют каналы на YouTube, но не работают с отечественными сервисами. Первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич пояснил, первая часть перечня будет посвящена лицам, работающим на детскую аудиторию.