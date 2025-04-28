«Не де Голль»: Рогозин раскрыл, почему разочаровался в генерале Лебеде Сенатор Рогозин признался, что генерал Лебедь не оправдал его ожидания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Феномен генерала Александра Лебедя, которого не стало 28 апреля 2002 года, заключался в ожидании «русского де Голля», рассказал NEWS.ru сенатор Дмитрий Рогозин. Но, по его словам, российского офицера вряд ли можно было сравнить с первым президентом Пятой республики.

Он был русским Лебедем. Прекрасным, но не травоядным. Лебедь — порождение эпохи, неотъемлемая ее часть, вид сбоку на 90-е, что не меняет общей картины. Лично меня он разочаровал и обманул мои ожидания, и я не изменил мнения об этом человеке. Нет, он не де Голль, — подчеркнул политик.

Рогозин отметил, что в жизни Лебедь был задумчивым и расчетливым человеком, но оказался не готов к свалившейся на него славе.

У него не было политического опыта, он не смог противостоять искушениям власти. И слишком быстро попытался отделаться от тех, кто знал его прежним. Но тем не менее это выдающаяся личность, — отметил он.

По словам сенатора, Лебедь считал политику грязным делом. При этом Рогозин отмечает: он пытался переубедить генерала, однако ему не хватало терпения в этих спорах.

Ранее Рогозин заявил, что скорое окончание СВО будет зависеть от успехов ВС РФ. По его словам, переговоры США и РФ по Украине внушили излишний оптимизм и надежду, однако ВСУ крайне сильны и по-прежнему получают помощь Запада.