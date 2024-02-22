«Не было пессимизма»: Песков поделился впечатлениями от визита в Луганск Песков заявил об оживленности и отсутствии пессимизма в Луганске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что Луганск ему понравился своей оживленностью и отсутствием пессимизма. В интервью порталу International Reporters представитель Кремля отметил, что город произвел на него хорошее впечатление.

Жизнь кипела, и было видно, что город живет, и было понятно, что жить он будет лучше и лучше. Понятно, что сейчас, пока еще эта война не кончилась, будут определённые проблемы, будет висеть определенная опасность. <...> Но чего не было, это не было какого-то, знаете, такого пессимизма в воздухе, — поделился он впечатлениями.

Песков обратил особое внимание на активную работу коммунальных служб, в том числе присутствие «мастеров с большой земли». По его словам, во время его визита специалисты строили дороги и меняли коммуникации. Представитель Кремля добавил, что заметил в городе много грузовых автомобилей с московскими номерами.

Песков также заявил, что считает неправильным приравнивать военных корреспондентов к участникам военной операции на Украине. Представитель Кремля объяснил, что журналисты, освещающие ход СВО, не являются прямыми участниками конфликта и не берут оружие в руки.

Представитель Кремля отметил, что российские бойцы на СВО для безопасности Донбасса и Новороссии. По его словам, в дальнейшем угрозы для жителей этих регионов будут полностью исключены.