«Не было иного выхода»: Лавров о спецоперации на Украине Лавров: Россия ни на кого не нападала на Украине

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ на Украине ни на кого не нападала. В интервью телерадиокорпорации BBC он подчеркнул, что нападение на украинской территории произошло на русских. По словам дипломата, у России не было иного выхода.

Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине. Я вам еще раз говорю: у нас не было иного выхода. Многократно, тысячу раз мы все это объясняли, — заявил Лавров.

Также министр рассказал, что в данный момент ВСУ атакуют мирных жителей Украины с помощью западного оружия. По мнению Лаврова, точно такой же стратегии украинские военные придерживались и в 2014 году, после того, как от власти отстранили действующего на тот момент президента Виктора Януковича.

Сейчас вашим западным оружием украинский режим атакует мирных граждан, города, точно так же, как они это делали в 2014 году, когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек, — отметил Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия не вторгалась на территорию Украины. По его словам, РФ объявила о начале спецоперации только тогда, когда российской стороне не оставили «никакого способа» объяснить западным странам, что Владимир Зеленский втягивает Украину в «преступную деятельность» посредством поэтапного вступления в НАТО.

До этого Лавров ответил на угрозы Киева о возможном подрыве Крымского моста. Он отметил, что одна из «говорящих голов» Зеленского уже высказывалась на этот счет. Дипломат подчеркнул, что все подобные заявления украинской стороны «берутся на заметку», а сами угрозы ВСУ «потерпят крах».