«Не было бы счастья, да несчастье помогло»: Путин о суверенизации экономики Путин: Россия сделала большой шаг к суверенизации экономики

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Сбербанка Германом Грефом

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Сбербанка Германом Грефом заявил, что страна сделала большой шаг к суверенизации экономики. Он также отметил важность того, что банк должен показать клиентам, что чувствует себя устойчиво.

Не было бы счастья, да несчастья помогло. Все-таки это такой мощный шаг к дальнейшей суверенизации. Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что «Сбер» чувствует себя устойчиво, это хороший сигнал для всей экономики и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка, — сказал Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин и Греф находятся в постоянном контакте и президент регулярно получает от руководителя системообразующей кредитной организации доклады о том, как обстоят дела у банка.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что инфляция в России в 2023 году будет в диапазоне 6–8%. По его словам, в первом и втором квартале она будет сокращаться, однако в третьем снова начнет расти. Эксперт при этом подчеркнул, что для страны критически важно достичь показателя инфляции не выше 5% годовых.