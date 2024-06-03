«Не будите медведя»: в ГД обратились к Нидерландам из-за решения по F-16 Депутат Фролова посоветовала Нидерландам «не будить русского медведя»

Фото: Air Force Staff Sgt. Dallin Wrye/defense.gov

Правительству Нидерландов не следует «будить русского медведя», заявила РИА Новости депутат Госдумы Тамара Фролова, комментируя решение Амстердама по истребителям F-16. Ранее правительство страны разрешило Украине использовать ее самолеты для обстрела российской территории. Парламентарий подчеркнула, что Москва нанесет ответный удар в случае, если кто-то будет слишком долго испытывать ее терпение.

Лучше не будить русского медведя! Коллективный Запад сегодня даже не осознает, что чем больше он испытывает терпение нашей страны, тем сильнее будет ответный удар! Безумные, услышьте: русские долго терпят, но больно бьют, — заявила она.

Кроме того, Фролова призвала европейцев вспомнить о словах немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, понимавшего, к каким тяжелым последствиям может привести прямое противостояние с Россией. Подытоживая, депутат отметила, что прямые угрозы в адрес мирных жителей РФ являются переходом за красную черту.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что нидерландские истребители F-16 станут целями для России даже в том случае, если они будут базироваться на территории стран НАТО. Он также подчеркнул, что российские системы ПВО в состоянии отразить атаки этих самолетов.