«Не будет Украины»: в ГД назвали равноценный ответ атакам ВСУ на Псков Депутат Госдумы Бородай в ответ на атаки БПЛА призвал уничтожить киевский режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уничтожить киевский режим в ответ на атаки БПЛА на российские города призвал депутат Госдумы Александр Бородай. Он заявил корреспонденту NEWS.ru, что «равноценные ответы» здесь не нужны, а страна с названием «Украина» должна прекратить свое существование.

Зачем нам равноценные ответы? Нам надо просто уничтожить украинский марионеточный режим, вот и все. Это в целом наш ответ, который должен быть, не только за удары по Пскову и сегодняшний удар по Донецку и другие удары, теракты. Просто должно быть наше спокойное и выдержанное политическое и военное действие, которое приведет к тому, что киевского режима вообще больше не будет. И не будет страны с таким названием Украина, — заявил Бородай.

Украинские беспилотники атаковали аэропорт Пскова в ночь на 30 августа. После атаки российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани. По данным пресс-службы региональной администрации, в результате атаки беспилотников на территории аэропорта возник пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 65 человек из пожарно-спасательных подразделений Псковской области и 21 единица спецтехники.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимира Путина проинформировали о случившемся. Он подчеркнул, что глава государства получает доклады обо всех подобных ситуациях.