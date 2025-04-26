«Не будет Германии»: Пушков сделал прогноз из-за ракет Taurus и Украины Пушков заявил, что Германия никогда не станет независимой от США

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Алексей Пушков

Германия никогда не станет независимой от Соединенных Штатов, такое мнение в Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он прокомментировал информацию, что в Вашингтоне запретили немецким властям поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину из-за наличия в них критических компонентов американского производства.

Сколько [лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих] Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц, — уверен Пушков.

Ранее Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп испытывает неприязнь к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По его словам, после срыва политиком мирных переговоров это раздражение перешло из личной в политическую плоскость. Пушков констатировал, что в Белом доме это больше не пытаются скрыть.

До этого премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Маркус Зедер негативно высказался о возможных поставках ракет Taurus Украине. Политик подчеркнул, что данное оружие нужно в первую очередь самой Германии. Однако окончательное решение по этому вопросу предстоит принять новому канцлеру ФРГ.