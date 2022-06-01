«Не будем говорить о самых плохих сценариях»: Песков о возможном ударе РСЗО Песков не стал рассуждать о действиях Москвы в случае применения Киевом американских РСЗО

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В Москве не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет использовать ракетные системы залпового огня для атак на российскую территорию в случае их получения от США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он не стал рассуждать о действиях Москвы в случае применения Киевом американских РСЗО.

Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях, — заявил он.

Накануне американские CМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации cообщили, что США направят Украине ракетные системы дальнего радиуса дейcтвия в рамках пакета помощи в области безопасности стоимостью $700 млн. Так, новый пакет помощи Украине будет включать в себя выcокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия свыше 60 км.

Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие для защиты в рамках границ Украины, но не за её пределами. Вашингтон не собирается быть стороной конфликта, отметила она.