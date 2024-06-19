«Не будем финансировать этот шабаш»: Россия приостановит участие в ПА ОБСЕ Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает корреспондент NEWS.ru. По словам спикера, Москва не намерена дальше финансировать «этот шабаш».

Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная. Мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам, причем пляшущий под дудку США. Плохо, что они до такой ситуации довели все европейские государства и национальные парламенты, которые там принимают участие как декоративные структуры, — сказал Володин.

По его словам, РФ не может мириться с ситуацией, когда в рамках ПА ОБСЕ ей запрещено высказывать свою позицию. Спикер ГД также отметил, что европейские политики способны работать только при собственной монополии на информацию.

Ранее сообщалось, что Румыния решила не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. В румынском МИД объяснили это тем, что Минск является «сторонником» конфликта на Украине, который, как считают в министерстве, начала Москва.

В свою очередь Вячеслав Володин заявил, что отказ в выдаче виз делегации из России связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог. Румынская сторона была обязана выдать документ, отметил он. При этом, уточнил спикер Госдумы, в адрес Москвы «льют кучу претензий».