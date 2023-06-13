«Не будем делать, как эти придурки»: Путин об ударах по целям на Украине Путин: Россия продолжит наносить избирательные удары по целям на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Россия продолжит избирательно наносить удары по целям на Украине, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с военкорами. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, ВС РФ не будут наносить удары по гражданским объектам.

Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки — лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем, — сказал Путин.

Президент также заявил, что проблема ударов по приграничным территориям существует, но будет решена. Он объяснил, что Украина, атакуя Россию, старается отвлечь силы ВС РФ от самых важных направлений. Говоря об ударах украинских беспилотников, президент напомнил о похожем опыте в Сирии, когда с ними быстро научились бороться.

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что «санитарная зона» из-за атак Украины будет распространяться вглубь Украины. Он предположил, что ширина зоны составит 150 километров.

По его словам, эта зона будет создана после того, как будет отбито украинское контрнаступление и Россия выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ. После этого зона будет расширена еще дальше от границ России, если того потребуют обстоятельства.