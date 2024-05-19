«Не более, чем имитация»: в ГД назвали цель ночных атак ВСУ на Кубань Депутат Алтухов: атаки ВСУ на Кубань не способны нанести серьезного ущерба

Фото: МО Украины

Ночные массированные атаки ВСУ на Краснодарский край являются имитацией бурной деятельности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от региона Сергей Алтухов. По его словам, обстрелы не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьезный экономический ущерб области. Кроме того, системы противовоздушной обороны прекрасно справляются как с БПЛА, так и с западными ракетами, добавил депутат.

Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае — не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьезного экономического ущерба, — заявил Алтухов.

Атаки ВСУ не оказывают влияния ни на линию боевого соприкосновения, ни на обеспечение российских войск, добавил он. Попытки посеять тревогу и панику среди населения также терпят крах, уверен депутат.

Ранее директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу. По его словам, причиной стала атака украинских беспилотников.