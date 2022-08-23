«Не баг, а фича»: Вассерман оценил реакцию западных СМИ на убийство Дугиной Вассерман назвал реакцию западных СМИ на убийство Дугиной фашизмом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы, интеллектуал и аналитик Анатолий Вассерман назвал фашистской реакцию западных СМИ на убийство журналистки Дарьи Дугиной. При этом он отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как либерально настроенные люди на Западе давно встают на сторону тех, кто притесняет и убивает русских людей, пишет «ПолитРоссия».

Фашизм — это не извращение западной политической мысли, а ее естественный этап. Не баг, а фича, говоря словами айтишников, — прокомментировал депутат.

Спикер подчеркнул, что еще до начала Второй мировой войны большинство стран Европы управлялось фашистскими диктатурами, при этом такой режим считался приемлемым. И только СССР своими действиями доказал миру, что фашизм необходимо порицать, отметил Вассерман.

Интеллектуал подчеркнул, что в нынешнее время «фашизма в Европе и так хоть отбавляй». Он привел в пример несправедливое общественное порицание экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль за приглашение на свадьбу президента России Владимира Путина.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее назвал заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса касаемо убийства Дугиной примером политического двуличия и человеческого цинизма. Он напомнил, что осуждая убийства мирных граждан в Москве, Киеве, Буче и Мариуполе, американский чиновник ничего не сказал про ДНР и ЛНР.

Журналистка погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу машины сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело об убийстве.