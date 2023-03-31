Названы условия возобновления поставок молочной продукции из Армении Россельхознадзор: поставки молочной продукции из Армении возобновятся после сертификации товаров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставки молочной продукции из Армении возобновятся после того, как товары пройдут сертификацию, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что приостановка ввоза является временной мерой, а вопрос ее пересмотра будет зависеть от совместной работы с армянской стороной.

Приостановка сертификации относится ко всему ассортименту молочной продукции армянских предприятий. Данная мера является временной и вопрос ее пересмотра будет завесить от совместной работы с армянской стороной и принятием Армении действенных мер по контролю за экспортом в Россию молочной продукции, — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили, что любая продукция производимая на территории ЕАЭС должна соответствовать требованиям Союза и контроль за этим осуществляет непосредственно ветеринарная служба страны, на территории которой находится предприятие. Со своей стороны Россельхознадзор осуществляет государственный пищевой мониторинг поступающей продукции предприятий ЕАЭС на соответствие ее требованиям Союза, а также осуществляет физический досмотр поступающих грузов.

Ранее Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции в Россию. Причиной такого решения стали результаты проведенной с 20 по 24 марта 2023 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики.