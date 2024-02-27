Названы условия предоставления странам G7 данных по смерти Навального МИД: G7 не вправе рассчитывать на взаимность со стороны РФ по смерти Навального

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Алексей Навальный

Страны G7 не вправе рассчитывать на взаимность со стороны России по делу о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, пока не получила убедительных ответов на свои вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Требование «семерки» «полностью прояснить обстоятельства», связанные со смертью оппозиционера она назвала неприемлемыми.

Неприемлемо требование «полностью прояснить обстоятельства, связанные со смертью А.Навального». Расцениваем его как грубую попытку вмешательства во внутрироссийские дела, — говорится в сообщении.

Дипломат озвучила ряд вопросов, на которые Москва ждет ответы. В частности, они касаются результатов анализов, взятых у Навального в Германии, ясности по «делу Скрипалей» и в отношении диверсии на газопроводе «Северный поток». Также, по ее словам, Россию интересуют «что на самом деле происходит в США и странах Европы в сфере прав человека» и «что творится с демократическими процедурами в ходе текущей предвыборной кампании в США».

Пока нет убедительных ответов на эти вопросы, страны «семерки» не вправе рассчитывать на взаимность со стороны России, — пояснила Захарова.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в бездействии, из-за которого в украинской тюрьме умер американский блогер Гонсало Лира. Случилось это после того, как на заседании СБ ООН прозвучало упоминание о скончавшемся оппозиционере Навальном.