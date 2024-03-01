В Кремле назвали условия участия в программе о бойцах СВО «Время героев» Песков: участниками «Времени героев» должны быть участники СВО без судимостей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Участники кадровой программы «Время героев», запуск которой с 1 марта анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у героев программы не должно быть судимостей, передает ТАСС.

Быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном специальной военной операции и, наконец, не иметь судимости, — объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что до бойцов СВО будет доведена информация об участии в этой программе, желающим будет необходимо заполнить соответствующую заявку, после чего она поступит организаторам.

В своем послании парламенту Путин также заявил, что участники СВО смогут получать льготную ипотеку со ставкой 2%. Такую возможность предоставят военным в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке и в Донбассе.

Во время выступления глава государства отметил, что участники СВО не могут предать, подвести или отступить. Он подчеркнул, что в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план.