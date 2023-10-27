Названы условия для получения серебряной медали в школе Минпросвещения РФ: серебряную медаль можно получить при 60 баллах за два ЕГЭ

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Серебряную медаль в школе будут вручать выпускникам, которые набрали минимум 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, следует из приказа Минпросвещения РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации. Кроме того, в аттестате не должно быть более двух четверок.

Медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости «отлично» и не более двух оценок «хорошо», — говорится в тексте документа.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки к закону «Об образовании», которые возвращают в школы серебряные медали для выпускников. Медаль носит название «За особые успехи в учении». Позднее Совет Федерации одобрил закон о возвращении серебряных медалей в школы. 4 августа закон подписал президент РФ Владимир Путин. Эта мера начала действовать с 1 сентября.

До этого заслуженный учитель России кандидат психологических наук Александр Снегуров высказал мнение, что школьные медали должны стать семейной реликвией, а не очередным значком или призом, которыми осыпают учеников. Он пояснил, что нужно вернуть саму философию и систему награждения, которые, по его мнению, «никак не уживаются с ЕГЭ».