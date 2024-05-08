Названы три условия пребывания украинцев в России МВД: украинцы могут бессрочно пребывать в РФ после дактилоскопии и двух процедур

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Украинские граждане имеют право находиться на территории России без ограничения срока пребывания после прохождения трех процедур, говорится в тексте указа президента РФ Владимира Путина, положения которого разъяснила пресс-служба МВД. Согласно документу, речь идет о медицинском освидетельствовании, фотографировании и дактилоскопии.

Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право нахождения на территории России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования, — сказано на сайте МВД.

После прохождения процедур украинцы получают специальный документ, оформленный на бланке установленного образца «зеленая карта». При этом, как подчеркнули в МВД, меры по удалению за пределы России не будут приниматься до 31 декабря в отношении граждан Украины, которые были зарегистрированы в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях до 27 августа 2022 года.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Россия могла бы объявить о выдаче паспортов для украинцев призывного возраста и их семей. По его словам, для этого придется разработать правила, но людей все же надо спасать. Журналист считает, что необходимо определить их особый статус и специальный регламент проживания.