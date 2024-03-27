Названы сроки завершения строительства детского центра отдыха в Печорах Кравцов: шестой федеральный детский центр отдыха построят до конца года

Фото: vdc-pechory.ru

Строительство шестого федерального детского центра отдыха в городе Печоры Псковской области планируется завершить до конца текущего года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отчитываясь перед депутатами Госдумы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, регионы активно участвуют в программе по развитию детского отдыха.

У нас идет программа по детскому отдыху, [в ней] успешно участвуют регионы. В прошлом году мы начали строить еще один федеральный [детский] центр [отдыха] в Печорах, строительство которого планируется завершить до конца этого года. Это будет шестой федеральный центр оздоровления детей, — сказал он.

Выступая перед парламентариями, Кравцов также заявил, что в России расширят программу модернизации образовательных учреждений. По его словам, капитальный ремонт будет проводиться не только в школах, но и в детских садах. Он пообещал представить соответствующую программу до конца этого года.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, обязывающий образовательные учреждения постоянно вывешивать государственный флаг. Согласно тексту документа, новый закон распространяется на школы, гимназии, лицеи, университеты, детские сады и другие учреждения. Он официально вступит в силу с 1 сентября 2024 года.