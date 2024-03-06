Названы сроки восстановления Авдеевки Хуснуллин: Авдеевку можно будет восстановить в течение года

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Авдеевку можно будет оперативно восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения отодвинется еще дальше, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По словам политика, которые приводит РИА Новости, он недавно посещал населенный пункт, в котором сейчас проживают порядка тысячи человек.

Мы посмотрели, ничего там страшного нет — как только линия [соприкосновения] отодвинется, мы быстро там все восстановим, — сказал он.

Также политик добавил, что уровень жизни в Донбассе и Новороссии должен достичь среднероссийских значений к 2030 году.

Ранее губернатор Челябинской области сообщил, что Авдеевка Донецкой Народной Республики станет подшефной территорией региона. По его словам, это произойдет после того как, населенный пункт войдет в Ясиноватский муниципальный округ. Вместе с тем глава области выразил надежду, что дети в Ясиноватой пойдут в школу уже в этом году.

В феврале жители Авдеевки начали подавать документы на гражданство России. Представители миграционного подразделения ведомства помогли всем желающим собрать необходимый пакет документов, уточнила она.