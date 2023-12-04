Названы сроки внедрения в России нового формата SIM-карт Переход на SIM-карты с российской криптографией начнется до 2030 года

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Поэтапный переход на SIM-карты с отечественными криптографическими алгоритмами начнется до 2030 года, следует из Стратегии отрасли связи до 2035 года. Распоряжение о ее утверждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства РФ.

Реализация Стратегии планируется в рамках двух этапов. В рамках первого этапа реализации Стратегии (2023–2030 годы) предусматривается поэтапный переход на использование SIM-карт, функционирующих с применением российских криптографических алгоритмов, — говорится в документе.

Также к этому сроку планируется внедрить специальную платформу для управления мобильными устройствами, которые используются на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, в Стратегии утвержден план по созданию государственной информационной системы для внедрения и эксплуатации доверенного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

Ранее эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко рассказал, что физический износ SIM-карты может привести к снижению качества связи и потере данных, поэтому ее нужно менять каждые четыре-пять лет. По словам специалиста, основная причина износа — внесение в память SIM-карты новых данных или удаление старых.