Названы сроки внедрения искусственного интеллекта в госучреждения Вице-премьер Чернышенко: ИИ будет массово внедрен в госорганы к 2025 году

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Системы искусственного интеллекта могут быть массово внедрены в работу государственных органов уже к 2025 году, заявил зампред правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко. По его словам, основной упор будет сделан на некоторые отрасли экономики и к 2024 году искусственный интеллект будет задействован в 50% рабочих процессов, передает РИА Новости.

Очевидно, что внедрение технологии искусственного интеллекта дает осязаемый эффект отраслям и российской экономике. Мы ожидаем, что к 2025 году технология будет массово применяться органами государственной власти и корпорациями. А в стране сформируется единая система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование искусственного интеллекта, — сказал Чернышенко.

Он отметил, что многие крупные корпорации уже активно занимаются внедрением систем ИИ в свою работу. Однако большинство компаний испытывают финансовые трудности и не могут развиваться в данном направлении. Чернышенко подчеркнул, что с 2021 года в России действует проект «Искусственный интеллект», направленный на поддержку подобных организаций.

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