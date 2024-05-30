Названы сроки утверждения графика газификации СНТ Кремль: графики газификации СНТ утвердят до 1 августа

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Владимир Путин

Руководство регионов должно к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации, сообщает пресс-служба Кремля. Президент России Владимир Путин указал провести их и создать графики газификации СНТ к 1 августа.

В тексте поручения главы государства, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что за основу решений собраний членов СНТ предлагается взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством». Власти во взаимодействии с местным оператором газификации также должны утвердить планы-графики работ. К 15 августа российское правительство обязано организовать методологическое сопровождение газификации и обеспечить проведение анализа результатов работ.

Премьер-министр Михаил Мишустин 17 апреля подписал постановление, согласно которому владельцы участков в СНТ смогут воспользоваться федеральной социальной программой о газификации. Заявку на участие в проекте может подать как сам собственник, так и председатель товарищества. Все траты по проведению газовых сетей возьмет на себя государство. Одним из главных условий для этого является наличие правоустанавливающих документов, а само решение о дополнительной газификации должно быть принято на собрании членов садового товарищества.