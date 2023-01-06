Названы сроки установки пролетов левой автомобильной части Крымского моста Первые пролеты левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе

Фото: Пресс-служба ФДА «Росавтодор»

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе 2023 года, сообщили в Росавтодоре. Уточняется, что надвижка еще двух запланирована на февраль 2023 года. Для проведения ремонтных работ будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта.

Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе, — говорится в сообщении.

Ожидается, что в феврале заменят еще два поврежденных пролета, после чего специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения. Кроме того, планируется уложить два слоя асфальтобетонного покрытия и нанести разметку.

В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Ожидается, что его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте 2023 года. Работы не влияют на движение транспорта: для машин доступно две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления.

Ранее Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. Данная мера позволила повысить пропускную способность переправы на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% — со стороны республики.