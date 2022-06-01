Названы сроки референдумов о присоединении к России новых регионов Сенатор Цеков: референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Херсона и Запорожья пройдут в течение года

Фото Janos Chiala/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут пройти в течение года, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, эти территории являются изначально русскими и имеют большие шансы воссоединиться с Россией, передаёт РИА Новости.

Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, всё может произойти в гораздо больших размерах, — сказал сенатор.

Он предположил, что процесс присоединения будет «довольно быстрым, в течение года». Кроме того, Цеков считает, что указанные регионы смогут сами обеспечить своё восстановление, поскольку являются бюджетообразующими и служили донорами для Западной Украины.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ни у кого нет сомнений в присоединении ДНР и ЛНР к России, такое же развитие событий ожидается в Херсонской и Запорожской областях. Он подчеркнул, что решение должны принимать сами жители указанных регионов. При этом выразил уверенность, что оно будет принято в пользу вхождения в состав РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, отметил, что проводить референдум имеет смысл только после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что регион станет российским в ближайшее время. Когда это произойдёт, зависит от местных жителей. Он подчеркнул, что видит регион именно как область в составе РФ, а не республику.