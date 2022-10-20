Названы сроки подключения военкоматов к защищенному интернету Глава Минцифры Шадаев: военкоматы будут подключены к защищенному интернету в 2023 году

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России завершит программу по подключению военкоматов к сети Минобороны и к защищенному интернету в 2023 году, заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджетной политике. Он напомнил, что данный проект реализуется с 2019 года, передает РИА Новости.

В следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету, — сказал Шадаев.

Он добавил, что уже в этом году будет завершена прокладка подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.

Ранее Минцифры заявило о готовности оказать помощь военным корреспондентам, работающим в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-служба ведомства уточнила, что речь идет как о юридической и информационной поддержке, так и о сборе средств для пострадавших в результате боевых действий. Журналистов также попросили сообщать, если требуется привлечь волонтеров, помочь военным.

До этого ведомство объявило о запуске онлайн-магазина отечественного программного обеспечения, где размещено уже более тысячи решений. Для их размещения на маркетплейсе Russoft.ru необходимо подать заявку через портал «Госуслуги».