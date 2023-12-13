Названы «самые злостные прогульщики» среди депутатов RTVi назвал Чилингарова и Делимханова одними из самых злостных прогульщиков в ГД

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В тройку самых злостных прогульщиков в Госдуме вошли депутаты от «Единой России» Артур Чилингаров, который уже почти год тяжело болеет, и Адам Делимханов, сообщил RTVi. Телеканал подсчитал, что с января по декабрь 2023 года оба парламентария пропустили по 82 из 85 пленарных заседаний. А главным «прогульщиком» стал внепартийный депутат Евгений Марченко, избиравшийся в Думу от ЕР, но позже исключенный из нее.

Два года назад у меня умерла мать, а сейчас тяжело болен отец. У него онкология в последней стадии. Кроме меня заботиться о нем некому. В связи с этим я официально оформляю отпуск за свой счет в дни заседаний, — пояснил Марченко.

84-летний Чилингаров находится на больничном после осложнений из-за коронавирусной инфекции. Делимханов же ведет активную политическую жизнь, зачастую он сопровождает главу Чечни Рамзана Кадырова и его детей на различных мероприятиях.

В целом по трудовой дисциплине единороссы оказались в середине списка среди всех пяти думских фракций. У «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» показатели хуже. А самыми дисциплинированными в этом году были члены КПРФ и ЛДПР.

Согласно регламенту, депутатские полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения обязанностей в течение 30 и более календарных дней, отмечает RTVi. Условными прогулами считаются только те дни, в которые депутаты не принимали участие ни в одном из голосований. Некоторые посещают заседания избирательно и не всегда досиживают до конца, уточняет канал.

Ранее экс-депутат Власов объяснил потерю мандата своей активной позицией. Он также признался в натянутых отношениях с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким.