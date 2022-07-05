Названы самые эффективные депутаты Госдумы Рейтинг полезности депутатов Госдумы РФ возглавили Хинштейн, Нилов и Кузнецова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» возглавили председатель комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»), глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), а также вице-спикер парламента Анна Кузнецова («Единая Россия»), пишет ТАСС со ссылкой на исследования политологов, которые проводились с апреля по июнь.

Первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Александр Хинштейн, Ярослав Нилов и Анна Кузнецова, — отмечается в материалах.

В десятку самых эффективных депутатов вошли Ирина Яровая, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Василий Пискарев, Андрей Картаполов и Виктор Водолацкий.

Топ-50 народного голосования возглавили Леонид Ивлев, Виктор Водолаций и Олег Матвейчев. Наиболее активными оказались Николай Коломейцев, Анна Кузнецова и Алексей Куринный. Самые высокие рейтинги медийности у Александра Хинштейна, Ярослава Нилова и Анны Кузнецовой. Лидерами по экспертному индексу стали Александр Хинштейн, Павел Крашенинников, Отари Аршба.