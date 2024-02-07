Названы российские сайты, где нужно показать интервью Карлсона с Путиным Депутат Гаврилов: интервью Карлсона с Путиным нужно показать в онлайн-кинозалах

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным нужно разместить на всех онлайн-площадках в РФ, включая соцсети и онлайн-кинотеатры, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что в последнем случае стоит опубликовать интервью с лидером страны бесплатно.

Если интервью Карлсона с Путиным состоялось или скоро состоится, то лучше бы выложить эту беседу на всех российских онлайн-платформах, включая VK и платные онлайн-кинотеатры, но бесплатно. Он сказал, что интервью можно посмотреть на его сайте, но там он его не выложил. Надо, чтобы на наших ресурсах его тоже выложили, — добавил Гаврилов.

Вечером 6 февраля издание Newsweek написало, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера. Источник издания сослался на пост экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Twitter (X).

Позднее 6 февраля журналист лично подтвердил, что хочет встретиться с Путиным. По словам американца, он самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было.

Журналист объяснил, что берет интервью у Путина, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Карлсон назвал ведущиеся бои «гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек, целое поколение молодых украинцев». Карлсон заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».

По словам экс-ведущего Fox News, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.