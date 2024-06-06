Сенатор предложила идею по улучшению отдыха российских семей Сенатор Святенко призвала ввести семейный тариф на авиаперевозки в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инна Святенко

Бизнес-сообществу следует рассмотреть возможность разработки семейного тарифа на авиа- и железнодорожные перевозки, призвала сенатор Инна Святенко на полях Петербургского международного экономического форума. По ее мнению, система скидок даст импульс к развитию всей отрасли, передает корреспондент NEWS.ru.

Обращение к бизнес-сообществу. Рассмотреть возможность разработки корпоративных программ для сотрудников по частичному возмещению расходов на поездки для семей с детьми. Ввести семейный тариф на авиаперевозки, железнодорожные. Уверена, что система таких скидок тоже даст импульс к развитию, в том числе и всей отрасли, — заявила сенатор.

Ранее Святенко обратила внимание, что для семей с детьми в России необходимо ввести специальные туристические маршруты. В первую очередь эта инициатива важна для участников военной спецоперации, проходящих реабилитацию, указала она. Военнослужащие после травм могли бы отдыхать вместе со своими близкими, посчитала сенатор.

До этого вице-спикер Совфеда отметила что в России необходимо внедрить маркировочный знак для мест, где могут отдыхать семьи с детьми. Такие проекты должны быть поддержаны государством, резюмировала Святенко.