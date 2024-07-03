Названы причины приостановки Россией членства в ПА ОБСЕ Депутат Миронов: ПА ОБСЕ придерживается антироссийской риторики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе придерживается активной антироссийской риторики, члены организации не готовы вести конструктивный диалог с РФ, рассказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий отметил, что членство России давно нужно было приостановить.

Надо было давно приостановить членство в этой организации — ПА ОБСЕ. Она придерживается активной антироссийской риторики, и ее члены отказываются вести конструктивный диалог с российской стороной, — высказался депутат.

По его словам, руководство ПА ОБСЕ никак не реагировало на неоднократные призывы России вернуться к равноправному диалогу. Как считает парламентарий, площадка используется для целенаправленного продвижения антироссийского курса.

Двойные стандарты, тотальная русофобия и неготовность к предметной дискуссии по многим вопросам свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского диалога, — заключил Миронов.

Депутаты Государственной думы ранее приняли на пленарном заседании заявление о приостановке участия делегации российского парламента в работе ПА ОБСЕ, а также выплаты взносов в ее бюджет. Принятый документ парламентарии направят в том числе в ООН.