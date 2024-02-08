Названы потери ВСУ на Донецком направлении МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 310 военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 310 военных, сообщили в Министерстве обороны России. Также российскими силами уничтожен танк и четыре автомобиля противника.

Противник потерял до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР. В результате контрбатарейной борьбы поразили американскую артиллерийскую систему М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.

Вместе с этим на Южно-Донецком направлении противник потерял до 155 военнослужащих, на Краснолиманском — до 230. Уточняется, что за сутки российская система ПВО перехватила 12 снарядов системы залпового огня Vampire и сбила 73 украинских беспилотника.

Тем временем военный эксперт доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов высказал предположение, что перелом в ходе специальной военной операции на Украине может произойти весной и летом. Он сравнил этот момент с Курской битвой во время Великой Отечественной войны.