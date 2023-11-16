Названы последствия от уничтожения на Украине снарядов с обедненным ураном Патрушев: европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах

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Уничтожение снарядов с обедненным ураном на Украине уже привело к выбросам его частиц в Европе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Однако, по его словам, властям там безразлично собственное население, пишет ТАСС. Между тем, уточнил он, Россия неоднократно предупреждала, что применение подобных снарядов нанесет вред здоровью людей и природе на многие десятилетия, как на Украине, так и в Европе.

Наши предостережения не были услышаны. В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном — с целью предотвращения их применения против России — на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах, — сказал Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза РФ заявил, что американское правительство развернуло сеть лабораторий вокруг России. Там проводятся эксперименты с использованием материалов представителей славянских народов. По его словам, эти лаборатории развернуты и на Украине. Эксперименты проводятся в рамках программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов с высокой устойчивостью к антибиотикам и широко распространенным в мире вакцинам, подчеркнул Патрушев. Они могут быть устойчивыми к средствам традиционной терапии.