Названы популярные дачные культуры, которые лучше всего сажать в июне Депутат Чаплин: в июне лучше всего сажать кабачки и баклажаны

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В июне лучше всего сажать кабачки и баклажаны, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что также огромным урожаем могут порадовать высаженные в первый месяц лета фасоль, тыква, капуста различных видов и зелень: шпинат, салат и укроп.

В июне сажают множество популярных культур, которые потом могут порадовать огромным урожаем. Среди них можно выделить такие культуры, как баклажаны, кабачки, капусту различных видов, фасоль, тыкву, а также разнообразные зеленые культуры, например шпинат, салат и укроп, — пояснил Чаплин.

Депутат уточнил, что в июне можно высадить цветочные и декоративные растения. По его словам, для этого подойдут розы, гладиолусы, георгины и петунии. Парламентарий подчеркнул, что из-за майских заморозков в этом году многие садоводы позже стали заниматься посадкой картофеля.

Это одна из самых распространенных культур в сельском хозяйстве, которую можно выращивать даже на небольшом участке. Картофель не только является основным источником углеводов в пище, но и помогает в борьбе с сорняками, так как его зеленая листва хорошо затеняет землю, не давая сорнякам разрастаться, — заключил депутат.

Ранее Чаплин предупредил, что белена, болиголов пятнистый и белладонна, которые могут расти на даче, являются смертельно опасными сорняками. Он уточнил, что даже небольшие дозы белладонны обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами.