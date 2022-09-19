Оверчук рассказал о перспективах открытия дорог между Ереваном и Баку Оверчук: открытие дорог между Ереваном и Баку поможет притоку в Армению средств из России

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Открытие транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном создаст предпосылки для притока в Армению до $5 млрд инвестиций из России, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Ереване на IX Российско-армянском межрегиональном форуме. По его словам, разблокирование транспортных связей в регионе откроет новые возможности для экономического развития Армении, передает РИА Новости.

Мы уверены, что разблокирование транспортных связей в регионе, предусмотренное трехсторонними договоренностями наших лидеров, откроет новые возможности для экономического развития Армении и притока сюда новых инвестиций. По нашим оценкам, открытие железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном создаст предпосылки для притока в Армению около $4,5—$5 млрд российских инвестиций, — заявил Оверчук.

По его словам, у российской стороны есть понимание, какие это могут быть проекты.

Мы давно обсуждаем их с нашим бизнесом, — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе 31 августа передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «новые предложения» по открытию коммуникаций в регионе. По его словам, Ереван готов открыть дороги.