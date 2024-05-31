Названы меры, которые необходимо предпринять на фоне ситуации в Афганистане Белоусов заявил о необходимости укреплять границу Таджикистана и Афганистана

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Ситуация в Афганистане требует укрепления границы этой страны с Таджикистаном, заявил министр обороны России Андрей Белоусов, сказано в Telegram-канале военного ведомства. Помимо этого, необходимо принимать другие меры для стабилизации ситуации в регионе.

В Центральноазиатском регионе главным источником нестабильности остается ситуация в Афганистане. На его территории закрепились многочисленные радикальные группировки, которые активизировали продвижение своих идей в соседних республиках, — сказал глава Минобороны РФ.

По его словам, вероятность распространения бандформирований и террористов за пределы Афганистана возрастает. На этом фоне необходимо обеспечить постоянный контроль и принимать своевременные меры по стабилизации ситуации, подчеркнул Белоусов.

Ранее Андрей Белоусов заявил, что Россия действует решительно в ходе специальной военной операции, ее цели непременно будут достигнуты. Министр добавил, что все попытки нанести стратегическое поражении России не имеют перспективы. кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что Москва активно использует опыт, полученный в ходе СВО, совершенствуя не только систему обучения кадров, но и оттачивая навыки в рамках оперативной подготовки. По его словам, параллельно с этим развивается оборонно-промышленный комплекс.