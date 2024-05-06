Названы лучшие блюда для обеда на даче, если нет холодильника Депутат Чаплин: идеальным дачным обедом станут запеченная курица или салат

Запеченная курица и салаты станут идеальным дачным обедом, если на участке нет холодильника, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Также он отметил, что отлично подойдут для перекуса картофель «в мундирах», консервы и булочки.

Отличный вариант для однодневной поездки на участок, где нет холодильника, — это овощные салаты, вареная или запеченная курица, картофель «в мундирах», консервы, булочки, — сказал собеседник.

Ранее нутрициолог Ольга Ильичева заявила, что из-за частых перекусов простыми углеводами может возникнуть инсулинорезистентность. По ее словам, такими нездоровыми перекусами считаются булочки, молочный шоколад, чай с сахаром, печенье и конфеты. Врач отметила, что при инсулинорезистентности, даже при избытке питательных веществ в крови, возникает дефицит энергии. Для того чтобы восстановить чувствительность к этому гормону, нужно придерживаться промежутков между приемами пищи не меньше четырех часов.

До этого детский эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что злаковые батончики и покупные соки считаются вредными перекусами для школьников. По ее словам, фруктовые йогурты, низкокалорийные снеки и булочки тоже нельзя назвать полезными.