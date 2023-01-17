Названы лекарства, за безрецептурный отпуск которых будут жестче наказывать Сенатор Рукавишникова назвала лекарства, за безрецептурный отпуск которых будут жестче наказывать

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Штрафы за продажу лекарств без рецепта затронут психоактивные препараты, уточнила одна из авторов документа, сенатор Ирина Рукавишникова. В своем Telegram-канале она написала, что именно эти препараты подлежат предметно-количественному учету.

Важное пояснение: законопроект касается не всех препаратов, которые отпускают по рецепту, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учету и внесены в соответствующий список, утвержденный Минздравом России, — уточнила Руковишникова.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении административных штрафов за продажу лекарств, подлежащих учету, без рецепта. Для должностных лиц штрафные санкции составят от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко довести до конца работу по законопроекту и провести эксперимент по продаже рецептурных лекарств в интернете. В ходе регулярного заседания по стратегическому развитию глава государства отметил, что решение о расширении эксперимента будет принято в зависимости от его результатов.