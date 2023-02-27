Названы имена претендентов на места в совете директоров «Интер РАО» Правительство России выдвинуло Ковальчука, Сечина и Шугаева в совет директоров «Интер РАО»

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правления энергетической компании «Интер РАО» Борис Ковальчук

Правительство России выдвинуло в качестве кандидатов на членство в совете директоров «Интер РАО» действующих руководителей компании, гендиректора Бориса Ковальчука, главу «Роснефти» Игоря Сечина и директоры Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Ответственным за включение кандидатур в список претендентов было назначено Росимущество

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», — говорится в документе кабмина.

«Интер РАО» является энергетическим холдингом, который управляет активами в 15 странах Европы и СНГ. В России компания является единственным оператором импорта-экспорта электроэнергии, она представлена в нескольких десятках регионов. Основными акционерами компании «Интер РАО» являются «Интер РАО капитал» (28,9%), «Роснефтегаз» (26,3%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,6%).

В мае 2022 года «Интер РАО» лишилась возможности продавать электроэнергию на общеевропейской бирже Nord Pool. Компания была единственным на бирже российским поставщиком в прибалтийские страны. В Литве этот шаг назвали «важной вехой на пути к энергетической независимости страны» и подчеркнули, что Вильнюс отказывается спонсировать Москву, чтобы выразить «солидарность Киеву».