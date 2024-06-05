Названы города Украины, которые никогда не откажутся от русского языка Сенатор Цеков: даже сейчас в Харькове и Киеве везде говорят по-русски

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Киев

Практически все жители Харькова и Киева всегда и везде говорят по-русски, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, они переходят на украинский только по требованию «особо озабоченных националистов».

Украинский язык не выдержит конкуренции с русским, это очевидно. А Киев почему по-русски говорит? Вы думаете, там по-украински говорят? Если только небольшой процент, а в быту говорят на русском. И не только в быту, но и в сфере услуг. Ничего удивительного. Понятно, что есть чрезвычайно озабоченные националисты, требующие от продавцов, кассиров говорить по-украински, — считает Цеков.

Он подчеркнул, что украинизация Харькова началась после образования Советского Союза, когда коммунистические лидеры «наградили Украину территориями». Он также добавил, что в центральных и западных регионах Украины чаще говорят на суржике — смеси русского и украинского языков, а в южных и восточных — только на русском.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители города продолжают использовать русский язык в общении. По его словам, часто харьковчане говорят на суржике. Его, по словам градоначальника, назвали слобожанским языком, который использовали и раньше.