Названа тематика фильмов, над которыми активно работают в РФ Любимова: в России активно работают над фильмами про СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Министерство культуры России продолжает активно работать «в целях удовлетворения растущего запроса общества» над фильмами патриотической направленности и содержащими героизацию ветеранов специальной военной операции, рассказала глава ведомства Ольга Любимова в колонке для Telegram-канала «Специально для RT». По ее словам, министерство работает в этом направлении совместно с Фондом кино.

Минкультуры РФ продолжает активную работу в этом направлении: совместно с Фондом кино в рамках программы «Фонд Кинопрокат» с февраля 2023 года запущены в прокат документальные фильмы о специальной военной операции, в кинотеатрах демонстрируются такие фильмы, как «Свидетель», «Позывной Пассажир», «Донбасс. Признанный» и другие, — написала министр.

Она также отметила, что в стране осуществляются бесплатные показы документальных кинолент канала RT Documentary. Кроме того, Любимова подчеркнула, что в текущем году Фонд кино продолжит демонстрацию новых патриотических кинокартин на широкую аудиторию по мере того, как они будут завершены.

Ранее Ольга Любимова рассказала, что Минкульт РФ намерен построить 240 школ креативных индустрий к 2030 году в рамках федерального проекта «Придумано в России». Помимо этого, с 2026 года ведомство приступит к строительству региональных и муниципальных детских школ искусств. Также в планах ведомства продолжить обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств и кинозалов.