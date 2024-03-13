Названы два доказательства начала раздела Украины со стороны НАТО Захарова: слова Макрона и отказ брать в НАТО говорят о начале раздела Украины

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Страны НАТО уже начали делить между собой территорию Украины, о чем говорят слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных Альянса, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что о решении оккупировать Украину говорит и тот факт, что страну не хотят принимать в состав НАТО.

Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украины, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины, — констатировала она.

По словам Захаровой, руководство Альянса не стремится открыть свои двери для Украины, потому что тогда им пришлось бы признать и документально закрепить ее границы. При этом страны НАТО уже проводят информационную обработку европейцев и украинцев, чтобы подготовить их к оккупации украинских территорий. Дипломат добавила, что подобные манипуляции проводятся под прикрытием задачи о противодействии России.

Это очередная инсценировка якобы противодействия России. На самом деле речь идет о том, что остатки Украины они начинают делить между собой, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. И хотя присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, президент Франции не исключает такого варианта в будущем.