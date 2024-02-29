Названы депутаты, которые не прошли ПЦР-тест перед посланием Путина «Маяк»: депутат ГД Вассерман не прошел ПЦР-тест на ковид перед посланием Путина

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

ПЦР-тест на ковид перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию прошли не все депутаты Госдумы, в том числе Николай Бурляев и Анатолий Вассерман, пишет Telegram-канал «Вы слушали Маяк». По его информации, в связи с этим парламентарии будут слушать выступление главы государства из своих рабочих кабинетов.

Путин огласит свое послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Также опубликовано видео прибытия на мероприятие губернаторов Херсонской и Запорожской областей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что народные избранники сдадут ПЦР-тесты на коронавируса 26 и 28 февраля. По его словам, обычно еще перед посадкой в автобусы и при входе в зал, где проходит послание, депутатам измеряют температуру.

20 февраля Путин рассказал, что в своем послании поставит задачи как минимум на ближайшие шесть лет. Глава государства отметил, что в своем выступлении учтет все события внутриполитического календаря.

Политолог Алексей Макаркин предположил, что послание Путина можно будет условно разделить на три блока. По его мнению, президент обязательно затронет темы поддержки населения, экономической ситуации в стране и ее положения на мировой арене.