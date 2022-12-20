Названы даты неформальной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге

Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге, заявил председатель Исполкома организации Сергей Лебедев. Событие является традиционным и ежегодно проводится в преддверии Нового года.

Это будет второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в 2022 году. Всего же в этом году президент России Владимир Путин провел около 70 встреч и 220 телефонных разговоров с зарубежными лидерами и главами международных организаций.

Ожидается, что в неформальном саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Известно, что Лукашенко приедет пораньше. Накануне Путин пригласил его посетить центр подготовки космонавтов и белорусский лидер согласился.

В начале декабря помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер пригласил коллег из СНГ на неформальную встречу еще в октябре. Тогда он подчеркнул, что у главы государства до конца года будут и другие контакты, но указанная встреча станет главным мероприятием.