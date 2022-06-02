Названы богатейшие губернаторы России Воробьев стал самым богатым губернатором России

Фото: воробьёв.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Глава Московской области Андрей Воробьев стал лидером рейтинга богатейших губернаторов этого года, сообщает РБК со ссылкой на декларацию о доходах. В 2021 году он заработал 253,8 млн рублей. Повысить доходы ему удалось за счет инвестиций. Чеченский лидер Рамзан Кадыров при этом выбыл из топ-5, сместившись на седьмую позицию рейтинга. В десятку вошли главы Алтайского края, Северной Осетии и Сахалина, а также врио главы Ярославской области.

Так, согласно декларации, в 2021 году губернатор Подмосковья заработал в три раза больше, чем в пандемийном 2020 году. Тогда Воровьев занимал третью строчку рейтинга, пропустив вперед Кадырова и главу Марий Эл Александра Евстифеева. Однако глава Московской области возглавляет список богатейших губернаторов не впервые, ранее он занимал эту позицию в 2016 году с доходом 97,9 млн рублей.

В администрации Воробьева пояснили, что доходы губернатора выросли в основном за счет акций, при этом уточняется, что его инвестиционный портфель состоит в основном из российских активов.

Вторую позицию в рейтинге занял губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который заработал в 10 раз больше, чем в 2020-м, это 85 млн рублей, он впервые вошел в топ-10. Многократно приумножил свой капитал Томенко за счет продажи недвижимости в Москве и Подмосковье. В правительстве же он заработал около 5 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров глава Северной Осетии Сергей Меняйло, заработавший больше, чем главы остальных шести республик Северного Кавказа вместе взятые — 70 млн рублей. Более 85% этой суммы составляет его доход от продажи недвижимости, также 7,5 млн рублей Меняйло заработал в должности полпреда президента в Сибирском федеральном округе, которую он занимал до апреля прошлого года.

Ранее Forbes составил список богатейших наследников российских миллиардеров, который возглавил сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф. Второе и третье места достались наследникам владельца «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мельниченко — Таре и Адриану, детям владельца НОВАТЭКа и СИБУРа Леонида Михельсона — Виктории и младшему сыну, его имя не называется.