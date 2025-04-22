Названо важное условие сотрудничества России с остальными странами Сенатор Джабаров: желающие торговать с РФ страны должны признать новые регионы

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Страны, которые хотят торговать с Россией, будут вынуждены признать новые регионы в составе РФ для развития международных отношений, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, для поддержания этой связи необходимо как минимум признание территорий де-факто.

Если эти страны, [не признающие новые территории], хотят с нами общаться, поддерживать отношения — торговые, политические, экономические, они будут вынуждены признать [новые регионы в составе России]. Если не де-юре, то хотя бы де-факто, — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от 20% территорий, если Соединенные Штаты и другие страны Запада не признают это официально. По словам одного из американских чиновников, представители Киева во время переговоров с делегацией Вашингтона на прошлой неделе были серьезно озабочены этим вопросом.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут вернуть потерянные территории. Он не исключил новые территориальные потери, если Киев останется без поддержки Вашингтона. При этом, по словам Зеленского, он не хочет признавать суверенитет России над утраченными регионами.