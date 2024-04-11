Названо условие, при котором в фильмах разрешат упоминание наркотиков Сцены с наркотиками разрешат в фильмах при пометке об их вреде для здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упоминание наркотиков в литературе, кино, сериалах, музыке и других видах искусства разрешается, если вместе с этим появляется пометка об ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, а также об их вреде для здоровья, определил профильный комитет Госдумы. Соответствующий законопроект с этими поправками был принят во втором чтении, передает ТАСС.

Инициативу выдвинуло правительство России. Документ направлен на введение запрета пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также культивирования наркосодержащих растений.

Согласно закону, произведения не должны включать в себя сведения о способах и методах разработки запрещенных веществ. Также нельзя распространять информацию о местах их приобретения и способах культивирования наркосодержащих растений.

Ранее сообщалось, что специалисты Московского центра наркологии обнаружили в песнях музыканта и продюсера Алексея Вишни пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Сам Вишня пояснил, что песни были написаны 30-40 лет назад, а умысла о пропаганде у него не было.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.