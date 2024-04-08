Названо условие, при котором США признают свою вину за события в «Крокусе» Климов: США могут обнародовать данные о теракте в «Крокусе» после выборов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США могут обнародовать новые данные о теракте в «Крокусе» в том случае, если эта информация будет выгодна тем, кто возглавит Белый дом после президентских выборов, рассказал NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, западные политики не раз вредили своим оппонентам таким образом.

На Западе есть журналисты-расследователи, относительно честные и независимые, насколько это возможно в современном западном обществе. Также есть политики и сотрудники органов, которые в силу своей работы получают больше информации. Они догадываются, а некоторые знают наверняка, кто стоит за терактом в «Крокусе». Если эта информация будет выгодна тем, кто возглавит Белый дом после президентских выборов, ее обнародуют, чтобы навредить оппонентам. В истории США такое было не раз, — сказал Климов.

Если информация о теракте не будет выгодна штатам, они окончательно «заметут ее под ковер», добавил сенатор. В пример он привел покушение на президента США Джона Кеннеди.

Но сейчас ждать чистосердечного признания ни от Украины, ни от США не стоит. Люди, которые участвовали в планировании такого рода преступных акций никогда не признают своей вины, — заключил Климов.

Ранее Первый канал опубликовал видео с допросов участников теракта, предоставленное ФСБ. На допросах арестованные назвали имя связного — Сайфулло, — который за месяц обозначил цель и координировал все звенья цепочки от доставки оружия до маршрута бегства исполнителей на Украину. Предполагаемые участники нападения на «Крокус Сити» подтвердили, что после теракта намерены были бежать в Киев.