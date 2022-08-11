Названо условие, при котором любой человек станет президентом Украины Сенатор Цеков заявил, что президентом Украины может стать любой 100-процентный обманщик

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Владимир Зеленский

Президентом Украины может стать любой, кто способен «обмануть народ красивой предвыборной программой на 100% или на необходимый для победы на выборах процент», заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, комментируя планы советник главы офиса президента Украины Алексея Арестовича принять участие в выборах главы государства.

На Украине, мне кажется, любой, кто способен обмануть народ красивой предвыборной программой на 100% или на необходимый для победы на выборах процент, может стать президентом этой страны. На Украине всегда так запущено было. Мы же обсуждаем последние годы, Зеленского. Кучма, когда баллотировался, врал так, что не передать — даже нашел в Закарпатье золото, говорил, что станем золотодобывающей богатой страной. Да, Украина была богатой республикой, а стала самой нищей и отсталой в Европе, — отметил сенатор.

По его словам, стремление «уничтожить и переписать свое прошлое, отказаться от русского языка, русской культуры, обмануть народ» появилось на Украине сразу после развала СССР.

Цеков добавил, что президентские амбиции советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича вызывают усмешку, он — эпатажный блогер и делает те заявления, которые будут обсуждать. Сенатор подчеркнул, что Арестович и другие политики соседнего государства поняли, что вправе говорить все, что угодно.

Ранее Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону признался, что не против баллотироваться на пост главы государства. Он заявил, что у него на данный момент «безумный рейтинг». При этом Арестович добавил, что не будет конкурировать с действующим лидером Владимиром Зеленским, если тот соберётся идти на второй срок.